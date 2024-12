Confermata l'assenza di un attaccante, ma Nicola ha dubbi in varie zone del campo. Le ultime da Cagliari in vista di domenica

Anche il Cagliari continua a preparare la partita di domenica al Franchi. Contro la Fiorentina - riporta TuttoCagliari - verosimilmente Davide Nicola dovrà fare a meno di Lapadula, ancora a parte durante l'allenamento di questo pomeriggio. Qualche dubbio però c'è anche in mediano, dove Marin sembra in vantaggio u Adopo e Makouombou.

Dubbio in porta per Nicola

Da valutare poi la situazione in porta. Ultimamente Scuffet ha perso il posto in favore di Sherri, ma Nicola ha ribadito la sua fiducia in entrambi. Sulle trequarti, invece, favorito dal primo minuto Viola che potrebbe poi lasciare il posto a Gaetano a gara in corso.