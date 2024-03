Due minuti e Fiorentina in vantaggio. Ragazzi, mettiamoci comodi, questi li spazziamo via in quattro e quattr’otto… Invece l viola vanno sotto per ben tre volte e per tre volte riescono a recuperare con un po’ di affanno. Alla fine Barak segna la rete che fa già intravedere la qualificazione ai quarti, ma non cancella la prestazione tutt’altro che esaltante contro una squadra che è davvero poca cosa in undici, e ancor meno in dieci.

Milenkovic – 4,5 – Pierrot lo fa piangere ma non d’amore come vorrebbe l’omonima maschera. Le dà e, soprattutto, le prende. Sorpreso sul gol.

Ranieri – 4,5 – Spesso in difficoltà. Vede Khalaili sfrecciargli accanto come un Frecciarossa con un merci e imbucare di prepotenza la palla in rete.

Beltran – 7 – Il suo gol sveglia i compagni da uno strano torpore. L’unico che cerca di dare un senso al gioco dei viola nel primo tempo. Supporto ai compagni a tutto campo.

