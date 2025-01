Centrocampista: C'è un profilo da tenere in considerazione. La verità su Ndour

In entrata, la Fiorentina sta cercando l'occasione per inserire un altro centrocampista dopo Michael Folorunsho.

C'è un profilo da continuare a tenere d'occhio ed è quello di Bryan Cristante della Roma, per il quale l'ostacolo eventualmente sarebbe l'ingaggio da 3 milioni che percepisce nella Capitale.

Nelle ultime ore si è parlato anche di Cher Ndour (classe 2004), talento scuola Atalanta poi acquistato dal PSG e girato in prestito al Besiktas. Il giocatore è stato proposto alla Fiorentina e ad altri club italiani: un'idea più interessante per il futuro che per il presente.