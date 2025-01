Il punto sul mercato: Man si avvicina, la Fiorentina cerca l'intesa con il Parma. Ndour può colmare il vuoto del centrocampo

Con l'ufficialità di Luiz Henrique allo Zenit, la Fiorentina ha virato forte su Dennis Man del Parma, con i contatti che si sono moltiplicati nelle ultime ore. La richiesta degli emiliani può essere abbassata: 20 milioni non verranno raggiunti dal club di Commisso, ma a 15 si potrebbe chiudere. Il calciatore è convinto del trasferimento e le società hanno già intavolato la trattativa: potrebbe essere Man il rinforzo richiesto da Palladino per l'attacco.

Un giovane italiano per il centrocampo

La notizia del giorno riguarda però un altro giocatore seguito da Pradè. Cher Ndour, centrocampista italiano classe 2004 in prestito al Besiktas. Di proprietà del PSG, i francesi vorrebbero richiamarlo dal prestito per venderlo a titolo definitivo alla Fiorentina: il tutto per sbloccare la cessione di Kolo Muani alla Juventus. Il ds viola ha fiutato la possibilità di fare un affare unendosi alla richiesta dell'allenatore di un centrocampista muscolare da piazzare in mezzo al campo. Sempre su quel fronte, si continua a monitorare la situazione di Cristante, rientrato proprio oggi in gruppo dopo l'infortunio. Un altro nome per la mediana è quello di Frendrup, che il Genoa però vorrebbe trattenere.

Le altre trattative in corso

Lo scambio col Torino per Sanabria si farà: Kouame lascerà per sei mesi e il paraguayano cercherà di aiutare Kean come sostituto del bomber con la n° 20. Sul fronte uscite invece Kayode parte questa settimana: la mancata convocazione di ieri è un chiaro segnale. Il Brentford è forte sul classe 2004 ma la concorrenza è folta; capitolo diverso per Ikone: il francese non può andarsene in prestito (LEGGI QUI), motivo per cui la sua cessione è ancora bloccata. Biraghi invece potrebbe ritrovare Italiano, il Bologna ci pensa in caso di partenza di Lykogiannis.