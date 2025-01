Nelle scorse ore in casa PSG la situazione si è fatta critica quando, a causa di una nuova regola della FIFA, è stato bloccato il trasferimento in prestito di Kolo Muani alla Juventus. Il calciatore si allena già con i bianconeri, ma ancora non può essere ufficializzato. E in tutto questo c'entra anche la Fiorentina. Ma facciamo un passo alla volta.

Cosa dice il regolamento FIFA

Nel 2022 la FIFA ha ufficializzato il cambio di regolamento per quanto riguarda le cessioni in prestito dei giocatori all'estero, cioè quando un giocatore cambia federazione a titolo temporaneo. Nel suddetto anno era stato posto un limite massimo di cessioni all'estero in prestito pari a 8, per poi scalare a 7 nella stagione successiva e arrivare al limite di 6 introdotto questa estate.

Chi è esente?

C'è un però e ve lo spieghiamo riportando il regolamento ufficiale FIFA: “Il limite al numero di prestiti non si applicherà ai giocatori ceduti in prestito prima della fine della stagione del precedente club in cui compiono 21 anni. E a condizione che siano giocatori formati nel club con il precedente club. Per motivi di chiarezza, le due condizioni sono cumulative”. Dunque non si contano i giocatori U21 e cresciuti nel club. Per completezza di informazione: si considerano cresciuti nel club i giocatori tesserato presso lo stesso club per un totale di tre intere stagioni o 36 mesi tra i 15 e i 21 anni, indipendentemente dal fatto che queste tre stagioni o mesi siano stati consecutivi o meno.

Ecco perché il PSG vuole liberarsi di Ndour

Il PSG ha raggiunto il limite questa estate, cedendo 6 pedine all'estero a titolo temporaneo e ora, per sbloccare l'affare Kolo Muani, dovrà cedere qualcuno dei giocatori in prestito a titolo definitivo. Tra i giocatori che sono U21 ma che non sono cresciuti nel club parigino c'è anche Cher Ndour, centrocampista italiano in prestito al Besiktas. Il club di Parigi vuole richiamarlo dal prestito per cederlo a titolo definitivo per sbloccare il prestito di Kolo Muani. Secondo le informazioni che arrivano dalla Turchia, la Fiorentina sarebbe interessata al giocatore ex Atalanta e Benfica.

La Fiorentina come il PSG

Ma la regola dei prestiti riguarda anche la Fiorentina, che ha già raggiunto il numero massimo di prestiti all'estero (6) per questa stagione: Barak e Brekalo al Kasimpasa, Sabiri all'Ajman, Infantino all'Al-Ain, Nzola al Lens e Amrabat al Fenerbahce. E così la società non potrà cedere all'estero in prestito in questa sessione di mercato giocatori come Jonathan Ikoné (lo cercano in Francia) o Oliver Christensen (lo vuole il Paderborn), che non sono di certo Under 21. A meno che non sia riscattato a prezzo di saldo qualcuno tra i sopra menzionati ora in prestito.

La cessione di Kayode è al sicuro

Potrà essere invece ceduto a titolo temporaneo all'estero e senza vincoli Michael Kayode, che rientra in entrambe le condizioni imposte dalla FIFA per non essere conteggiato: under 21 e cresciuto nella Fiorentina.