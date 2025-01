Qualche giorno fa era stata L'Equipe a ipotizzare il rientro di Cher Ndour al PSG dal prestito al Besiktas per cederlo a titolo definitivo durante il mercato invernale. La squadra parigina, infatti, ha troppi giocatori in prestito e per sbloccare cessioni temporanee più importanti (vedi Kolo Muani alla Juventus), deve cedere qualche pedina definitivamente.

Il quotidiano francese aveva anche assicurato che una squadra italiana era sulle tracce del centrocampista dell'Italia U21. Poco fa il portale ortacizgi.com, che segue da vicino le vicende di casa Besiktas, ha informato che sarebbe la Fiorentina la squadra interessata al centrocampista classe 2004. Si legge che il trasferimento, a questo punto a titolo definitivo, è avanzato e potrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Ndour in questa metà di stagione ha collezionato al Besiktas 21 presenze con un gol e due assist.