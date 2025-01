Dopo il tramonto dell'affare Luiz Henrique, la Fiorentina spinge per Man. Contatti serrati con il Parma

Il periodo è nera, l'aria che si respira attorno a Palladino pesante (nonostante gli sia stata confermata la fiducia da parte della società) e il mercato è forse l'unica - se ne esiste una - via per sistemare la Fiorentina. Ecco che, dopo aver visto definitivamente tramontare l'idea Luiz Henrique - finito in Russia - i Viola spingono l'acceleratore per Dennis Man.

Contatti per Man

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha scritto su X in questi minuti che il club di Commisso ha contattato il Parma anche in giornata. Ci sono infatti stati dei contatti questa mattina, per velocizzare una situazione (quella degli esterni d'attacco) che la Fiorentina vorrebbe chiudere. D'altronde non mancano tantissimi giorni alla fine del mercato.

Le cifre

Ricordiamo le cifre: per Man il Parma chiede una cifra che sfiora i 20 milioni di euro, ben lontani quindi dai 12 circa offerti ufficialmente dalla squadra mercato capitanata da Daniele Pradè. Un accordo, come sempre in questi casi, si può comunque raggiungere a metà strada: Man per 15/17 milioni partirebbe, la trattativa entra adesso nelle sue fasi più calde.