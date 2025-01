Il Parma alza la richiesta per Man. Prima offerta della Fiorentina rispedita al mittente

Dopo l'affare saltato tra la Fiorentina e il Botafogo per Luiz Henrique (che andrà allo Zenit per una cifra vicina ai 35 milioni di euro), il club viola ha messo nel mirino Dennis Man per rinforzare il reparto offensivo.

Come riporta tuttomercatoweb.com, però, il Parma avrebbe alzato la richiesta per il suo calciatore rumeno, arrivando a chiedere 20 milioni per il suo cartellino. Lontana la prima offerta viola da 12 milioni, rispedita al mittente. L'accordo si può trovare a una cifra più bassa rispetto a quella richiesta, ma la Fiorentina deve serrare i tempi per trovare la quadra.

Sul giocatore c'è anche il Como, ma la richiesta dei ducali è la stessa anche per il club lariano. Il Parma non ha bisogno di cedere Man, che potrebbe rimanere a in Emilia fino a fine stagione.