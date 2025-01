Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, commentando la partita di ieri della Fiorentina, ha scritto sul proprio giornale: “È una squadra che ha perso coraggio, che non morde più, che ha timore di chi gli sta davanti, è una squadra fragile, triste, depressa”.

Colpani impresentabile

E poi: “Colpani non è presentabile, l’allenatore che lo ha voluto a Firenze lo sta mandando al massacro, i fischi con cui il Franchi ha accolto la sua uscita sono l’inevitabile conseguenza della sua ennesima partita deprimente”.

Serve Commisso

In conclusione: “Non è facile saltar fuori da un momento del genere, tutti devono dare di più, a cominciare dall’allenatore che deve farsi sentire se è vero che in settimana vede la squadra allenarsi bene per perdersi poi in partita. Ma soprattutto deve farsi sentire Commisso. Non c’è tempo da perdere, questo è il momento di chi comanda”.