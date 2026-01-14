Un'ipotesi di mercato difficilissima. Ma la Fiorentina si iscrive alla corsa a un difensore in uscita dallo United

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi per il calciomercato invernale. Con l'ufficialità di Fabio Paratici operativo da febbraio per il club viola, si è comunque già vista la sua impronta nelle operazioni in entrata (vedi Solomon e l'interesse per Dragusin).

Fiorentina, operazione necessaria in difesa?

Evidentemente la Fiorentina continua a cercare in Premier League. Intanto ci sono possibilità di un'operazione offensiva, manca poco all'intesa definitiva per Jack Harrison del Leeds. Ma non solo: c'è un giocatore in uscita dal Manchester United che attira l'attenzione di più club italiani.

Un nome (quasi) impraticabile

Harry Maguire, in scadenza a giugno, è in procinto di lasciare Manchester. Dove può andare? Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, con un previsto e già calcolato adeguamento netto dell'ingaggio, lo seguono alcuni club della Serie A. In primis ci sono Inter e Napoli, che potrebbero valutare. Ma c'è anche la Fiorentina. Maguire sarebbe un nome difficilissimo per costi e per situazione attuale, ma lo valuta anche il club viola.