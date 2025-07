Il calciatore della Fiorentina Edin Dzeko ha parlato anche a Sky Sport, dopo la conferenza stampa di presentazione: “La mia età? Non conta, non sono ancora uno da buttare. Racconta tanto lavoro da parte mia, è chiaro che a 39 anni devi fare più degli altri. Qui comunque ho avuto un impatto molto positivo, con il club, i compagni e il mister. Vedo una squadra con tanta qualità”.

Sulla voglia di vincere: “Niente arriva da solo, serve tanto lavoro. La Fiorentina lo ha fatto, giocando tre finali e purtroppo perdendole, ma ha dato modo di farsi vedere. Squadra e società ci sono, il Viola Park offre tutto ciò di cui un calciatore ha bisogno per fare bene. L'ambizione di vincere la Conference c'è, è giusto guardare in alto. Teniamo molto alla coppa”.

Su Pioli: “Ha immediatamente detto ciò che pensa e questo ha fatto crescere la mia stima per lui. Lo stimavo tanto già da avversario, dopo le partite mi diceva ‘Che giocatore’. Bello lavorarci insieme adesso. Mi voleva al Milan? Lo so, me l'ha detto anche lui”.