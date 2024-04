Colantuono: "Fiorentina non ha creato occasioni fino al gol. Giocato alla pari contro una delle grandi in campionato"

L'allenatore della Salernitana, Stefano Colantuono, analizza la partita persa contro la Fiorentina, intervistato da DAZN: “Quella viola è una squadra che palleggia molto e lo ha fatto anche oggi, ma non è che abbia creato occasioni importantissime fino al loro gol che non dovevamo prendere”.

E poi: “Abbiamo giocato alla pari contro una squadra importante, una delle grandi del campionato, mi dispiace per i ragazzi, per la gente che è venuta e per il presidente. Peccato, gli episodi ci danneggiano. Dobbiamo fare il mea culpa per i dieci minuti finali”.