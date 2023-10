Domani torna in campo la Fiorentina Femminile, attualmente terza in classifica a -2 dalla vetta. Lo farà in casa contro la Juventus, alle ore 15. A tal proposito, il tecnico Sebastian De La Fuente ha introdotto la sfida ai canali ufficiali del club: “Sarà una grande partita contro una grande squadra, ci sono tutti i presupposti per dire che sarà un match impegnativo. Ci attende anche un grande stadio”.

Sulle bianconere: “Sono a punteggio pieno, non potevano iniziare meglio. Non devo essere io a presentare la Juve, sappiamo quanto ha dato al calcio femminile in Italia. L'unica cosa che posso dire alle mie ragazze è che quest'anno ci siamo anche noi, possiamo giocarcela con tutte le squadre. Vorrei dimostrare già da questo incontro che la Fiorentina è all'altezza di questo tipo di partite”.

E aggiunge: “Nel femminile, che non ha il seguito del calcio maschile, il sostegno del pubblico è fondamentale. Aggiunge concretamente un uomo in più in campo. Così lo spettacolo diventa molto più bello”.