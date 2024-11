Intervistato da Rabone.it, l' ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha avuto modo di soffermarsi sull'avvio di stagione della squadra di Palladino, parlando anche di molti argomenti caldi di casa viola.

‘La Fiorentina può sognare fino alla fine, è il momento di togliersi qualche soddisfazione’

«La stagione è ancora lunga, ma vedo finalmente una Fiorentina che raccoglie i frutti di quello che è stato seminato dalla proprietà negli ultimi anni. Probabilmente è giunto il momento di togliersi qualche soddisfazione, spero che riesca a farlo perché continuo a fare il tifo per loro. Penso che sarà un campionato che si giocherà fino alla fine a tutti i livelli, e visto che sognare non costa niente, spero che la Fiorentina vada più lontano possibile".

‘Un Mutu accanto a Kean lo vedrei bene, sarebbero una coppia da 35 gol’

"Kean mi piace un sacco. Sono molto curioso di vedere come continuerà, ma è un talento che ha trovato la piazza giusta che gli può permettere di lavorare bene. Secondo me arriverà in doppia cifra quest’anno. Quello che secondo me è mancato alla Fiorentina negli ultimi anni è stato un bomber che facesse tanti gol. Ora appunto hanno , ma per me aiuterebbe avere un altro lì davanti da quindici gol. Un Mutu per esempio lo vedrei bene in coppia con Moise, sarebbero un attacco da 35 gol”.