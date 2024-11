Nunziata: "Comuzzo ha meritato la Nazionale maggiore sul campo. Gioca titolare da inizio stagione e sta facendo prestazioni importanti"

Il CT dell’Under 21 italiana Carmine Nunziata ha parlato alla vigilia del test amichevole in programma domani ad Empoli fra Italia e Francia, commentando anche la convocazione in Nazionale maggiore del difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Italpress.

‘Comuzzo sta offrendo prestazioni importanti e ha dato dimostrazioni sul campo’

“Comuzzo ha meritato la Nazionale maggiore e dimostrandolo sul campo perché lui è dall’inizio dell’anno che gioca titolare, sta facendo delle prestazioni importanti ed è normale che in Nazionale si sia attenti a tutte queste cose".

‘Sta facendo molto bene e ha meritato la Nazionale maggiore’

"È un ragazzo che ha sempre fatto parte delle varie Under azzurre, probabilmente il fatto che stia giocando e che stia facendo molto bene, lo ha portato a meritarsi anche la chiamata in Nazionale A”.