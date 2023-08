La Fiorentina risponde picche al Nantes e i francesi lasciano perdere Kouame

Non ci sarà stasera per squalifica ma farà presumibilmente parte della rosa della prossima Fiorentina: per Christian Kouame è cruciale il rapporto di fiducia con Italiano.

Questo anche perché la società viola anche ieri ha bocciato qualsiasi tipo di proposta da parte del Nantes, che lo cercava in prestito, così come riportato dal giornalista de L'Equipe Emery Tiasne. E così il club francese dirotterà altrove il proprio mirino: