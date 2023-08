Genoa-Fiorentina alza il sipario su questa nuova stagione per la squadra viola. Tra Serie A, Conference League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, quest'anno saranno addirittura 4 i trofei a cui prendere parte. Anche per questo, la società viola sfrutterà queste ultimi giorni di mercato per concludere trattative importanti, sia in entrata che in uscita. Pradè lo ha annunciato ieri: “Saranno due settimane di fuoco". Dunque vediamo cosa potrebbe succedere in casa viola. Partiamo dalle possibili cessioni.

Il nome su tutti è ovviamente quello di Amrabat: Liverpool last minute o Manchester United alla ricerca dello sconto (che non arriverà)? Oltre al marocchino in uscita c'è anche Quarta, seguito dal Real Betis, che deve formulare l'offerta: nelle casse viola potrebbero andare 12 milioni di euro. E poi Jovic, che sarà piazzato da Ramadani negli ultimi giorni di mercato. E infine Kokorin, che nonostante la bella estate in viola, non rimarrà.

In entrata la priorità è ovviamente il difensore. Nella lista i nomi di Senesi e Murillo restano validi, ma la Fiorentina lavora a fari spenti su altri profili. Poi si andrà su un centrocampista se dovesse uscire Amrabat, con Dominguez e Vera nel mirino. Da tenere d'occhio la possibilità Baldanzi, operazione onerosa dall'Empoli che potrebbe anche essere per il futuro (con un anno di prestito ai cugini toscani). Lo scrive La Nazione.