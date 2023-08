Il punto sul mercato: la Fiorentina ha bisogno di un difensore centrale. Jovic e Amrabat stanno ancora aspettando delle offerte ufficiali

Il mercato in entrata della Fiorentina, per quanto fin qui movimentato, non è ancora terminato. Malgrado l'acquisto di Mina, il club viola è anzitutto ancora alla ricerca di un centrale difensivo. È una Fiorentina con tanti volti nuovi ma ancora alcune caselle da coprire in rosa quella che domani al Ferraris sfiderà il Genoa nell'esordio in Serie A. La dirigenza viola è alla ricerca di un calciatore offensivo che possa occupare il vuoto lasciato da Castrovilli infortunato ma anche un difensore centrale affidabile e adatto al gioco di Italiano.

Murillo e Senesi sono al momento le prime scelte, anche se le trattative sono lontane: per il primo il Corinthians chiede un prezzo considerato troppo alto dalla Fiorentina, mentre per il secondo vanno prima risolti i rapporti con il Bournemouth. Decisamente più complesso arrivare a Josip Sutalo della Dinamo Zagabria, vicino all'Ajax ma ancora non un giocatore degli olandesi.

E Amrabat? Le sirene inglesi sono sempre più invadenti, eppure né United né Liverpool stanno affondando il colpo. Pedina da cedere potrebbe essere anche Jovic, ma la Fiorentina non sta trovando acquirenti ne l'operazione è semplice da sbloccare a causa della situazione del serbo. Il giocatore sembra essere stato proposto al Milan da Ramadani in persona, ed è seguito dalla Stella Rossa.

Delle scorse ore la notizia del contatto tra Real Betis e Fiorentina per Martinez Quarta. Dopo il sondaggio degli spagnoli, la destinazione iberica sembra essere molto gradita al difensore centrale classe ‘96, che potrebbe lasciare Firenze. Appuntamento rinviato per i colloqui però: se ne parlerà dopo la partita col Genoa. La Fiorentina non è intenzionata a scendere sotto i 10 milioni di euro per il sudamericano.

L'interesse della Fiorentina per Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 dell’Empoli, è ormai più che manifesto. La richiesta dei cugini toscani è però altissima e chiara: 30 milioni. Di contropartite non se ne parla, almeno per il momento. E la situazione non è semplice da sbloccare.

Sul talentino empolese c'è anche il Napoli, che pare stia pensando alla stessa soluzione: prenderlo subito e lasciarlo a Empoli. Anche una concorrente niente male per la Fiorentina.