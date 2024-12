Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo è intervenuto a DAZN prima della grande sfida contro la Juventus.

Su Vlahovic

Comuzzo ha dichiarato: “Sto bene, emozionato il giusto e sempre carico. Se ho studiato Vlahovic?Ho cercato di studiare ogni avversario, vedremo come sarà la partita e studierò la tattica migliore per capire come limitarlo.”

Sulla partita

E su come vive questa partita aggiunge: “La vivo come ogni altra partita, anche se sento che è una gara che vale tanto per i tifosi viola, quindi sarò ancora più carico".