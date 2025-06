L’allenatore della Fiorentina Under 15 Enrico Cristiani ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la finale scudetto persa contro l’Inter: “I ragazzi sono stati straordinari, per me era la prima esperienza in questa categoria e devo dire che mi sono divertito tantissimo ad allenare questo gruppo. È chiaro che siamo dispiaciuti per la sconfitta, però questo risultato non cambia il valore del percorso, anzi può servire ai ragazzi per alzare il livello, allenarsi sempre meglio e cercare di superare i loro limiti”.

“Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno”

Poi ha aggiunto: “Abbiamo disputato un bellissimo campionato e delle fantastiche fasi finali, in questa finale l’Inter ha fatto meglio di noi anche se un po’ di rammarico c’è perché le occasioni per riaprirla le abbiamo avute. Sono abituato a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, potevamo fare meglio su alcuni aspetti e ne siamo consapevoli, ma questo ci servirà per andare avanti e crescere quando tra un mese e mezzo ripartiranno gli allenamenti”.