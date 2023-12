Italiano rivede il difensore-bomber. Bonaventura si gestirà da solo e Beltran...

L'allenamento svolto a Santo Stefano da parte della Fiorentina, ha permesso di fare alcune valutazioni per i giocatori che non erano al meglio.

Il ritorno del difensore-bomber

Rispetto a Monza, Martinez Quarta è tornato ad essere a completa disposizione. Il giocatore non ha più l'influenza e così Italiano si ritrova ad avere il difensore-bomber.

Bonaventura si gestisce da solo

Si è allenato con i compagni anche Bonaventura, che è in via di guarigione dopo il problema al tallone lamentato dopo la partita contro la Roma. Cautela d’obbligo con lui, l'ex Milan si gestirà in base alle sensazioni personali.

Beltran OK

Buone notizie anche per Beltran che è uscito all’intervallo contro il Monza dopo aver preso una botta in campo: il problema è stato smaltito e ci sarà contro il Torino.