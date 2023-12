Italiano ritrova due difensori in vista della sfida contro il Torino

La Fiorentina è tornata questo pomeriggio ad allenarsi in vista del match contro il Torino previsto per venerdì al Franchi. Tra i giocatori che erano sotto osservazione per il rientro dalle mini vacanze di Natale, c'erano anche i due difensori Quarta e Comuzzo, che avevano saltato la trasferta di Monza per una sindrome influenzale.

I due giocatori sono rientrati oggi in gruppo con i compagni, come dimostrano le immagini pubblicate dalla Fiorentina sui social. Italiano ritrova così due pedine importanti per la difesa in vista dell'ultima partita del 2023.