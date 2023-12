Da poco terminate le gare del Boxing Day in Serie B, con la serie cadetta italiana che è scesa in campo per Santo Stefano per le gare valevoli per la 19esima giornata. Per quanto riguarda i giovani in prestito della Fiorentina, dopo Bianco e Krastev impegnati nel lunch match tra Reggiana e Catanzaro, in campo sono scesi i tre ragazzi viola della Ternana per la gara contro il Pisa.

Per Lucchesi e Distefano partenza da titolari nella squadra di Breda, mentre Favasuli è subentrato al 61' al posto di Casasola. Gli ospiti toscani vanno in vantaggio al 23' con Tramoni, per poi essere raggiunti dalle Fere al 46' con Sorensen. Annullato un gol a Canestrelli del Pisa poco dopo. La partita finisce 1-1 con la squadra di Terni che continua la sua rincorsa verso le acque tranquille della Serie B dopo una partenza da dimenticare. Ternana attualmente 16esima (primo posto playout) a 18 punti.

