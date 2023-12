Karol Borys è considerato l’astro nascente del calcio polacco. Classe 2006, talentuoso centrocampista mancino, già nei radar di tanti club europei. Tra le squadre interessate al calciatore c'è la Fiorentina che ha già effettuato passi concreto per il giocatore.

A confermare la trattativa è il padre di Karol, Marcin Borys, che a sport.pl, ha parlato così in del futuro del figlio: “La Fiorentina è interessata a Karol e noi andremo a Firenze, vogliamo sfruttare l’invito, vedere la società, conoscere i loro piani di crescita per Karol“.

L'interesse anche dall'Inghilterra

Anche il Manchester United ha invitato Borys, salvo poi non affondare il colpo: “Il Manchester è un grande club con una grande storia. C’era una grande gioia perché non tutti ricevono un invito dal Manchester United. È stata una vera sferzata di energia: vado lì, mi presento, torno in Polonia e continuo a lavorare. Per poter, magari, giocare lì in prima squadra in futuro“.