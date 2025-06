Anticipi e posticipi delle prime tre giornate della Serie A 25-26: ecco il programma che aspetta la Fiorentina di Stefano Pioli

Pochi minuti fa, a quasi due mesi dall’inizio ufficiale del campionato 2025-2026, la Lega Serie A ha reso noti quali saranno anticipi e posticipi delle prime tre giornate di campionato. La Fiorentina di Stefano Pioli, che ancora non è ufficialmente il nuovo tecnico viola ma è in attesa dell’ufficialità, come sappiamo a causa dei lavori in corso al Franchi giocherà le prime due partite in trasferta. Mentre il preliminare di Conference League, la cui andata si giocherà la settimana prima della prima giornata di Serie A, con molta probabilità i viola saranno costretti a giocarlo al Mapei Stadium di Reggio Emilia

Il programma ufficiale della Fiorentina.

La Fiorentina affronterà alla prima giornata il Cagliari all’Unipol Domus domenica 24 agosto alle ore 18,30. La seconda giornata sarà invece in trasferta a Torino contro i Granata, con la sfida che è stata programmata per domenica 31 agosto sempre alle ore 18.30. La terza giornata contro il Napoli invece, la prima casalinga, è in programma per sabato 13 settembre allo Stadio Franchi. Tutte e tre le partite verranno trasmesse in esclusiva su DAZN.