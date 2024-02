Fiorentina, zero alibi contro il Frosinone. Quattro motivi per fermare una pericolosa emorragia

Non ci saranno alibi, scrive La Nazione, per la Fiorentina contro il Frosinone. Non ci saranno scuse, serve una vittoria, convincente, per risalire la china in classifica dopo un gennaio disastroso. Domenica, nel lunch match del Franchi, potrebbe essere punto di volta della stagione o proseguimento di un trend che potrebbe diventare molto pericoloso.

Una sfida abbordabile

E le condizioni per un alibi a zero contro il Frosinone di Di Francesco ci sono tutte. A partire dalla sfida abbordabile. Non ci sono partite scontate in questo momento per la squadra viola, ma affrontare un top club sarebbe stato nettamente peggio per ritrovare le proprie certezze.

Una medicina per i malumori dell'ambiente

I tre punti potrebbero essere anche una medicina per i malumori di un ambiente che ha seguito passo passo il declino di inizio anno della Fiorentina, accompagnato da un mercato che ha lasciato l'amaro in bocca. Il solito sostegno di sempre, con l'aspettativa di tornare alla vittoria. E in caso di risultato negativo si potrebbero aprire scenari non piacevoli

Basta esperimenti

Non è concesso sbagliare, adesso non servono esperimenti (vedi Nzola esterno). Servono i giocatori migliori nelle loro posizioni, a Italiano non sarà concesso un eccesso di fantasia sullo schieramento iniziale, che dovrebbe essere sulla falsa riga del 4-2-3-1 o del 4-3-3.

Per fermare l'emorragia

Come un'emorragia la caduta della Fiorentina dal quarto posto in classifica che voleva dire Champions all'anonimato dell'ottava/nona posizione: veloce e dolorosa. Serve fermarla il più velocemente possibile per correre ai ripari e non buttare via una stagione che prometteva e può ancora promettere bene. Serve vincere.