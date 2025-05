Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa di alcuni singoli in vista della prossima stagione. Queste le sue parole:

"Stiamo lavorando a un vice Kean. Questo però è un discorso ampio da fare. L’anno scorso il ragazzo non doveva mai essere messo in discussione, questa era la scelta dello scorso anno. Un obiettivo del nostro mercato è una punta, con le caratteristiche che si sposino con quelle di Moise. Cosa è mancato quest’anno? Un vice Dodo e un vice Kean, lo avevamo preventivato con l’allenatore. Quest’anno ci saranno entrambi.

Comuzzo? Per me 30 milioni per lui non erano pochi. Può succedere di tutto, ma lo vediamo qui. Kayode? Gli faccio un grande in bocca al lupo. Si sente adatto a quel campionato, è felicissimo perché è stato riscattato dal Brentford. Fortini farà parte della Fiorentina del prossimo anno, poi valuteremo caso caso e come organizzare il ritiro di quest’anno. Richardson rimarrà con noi, ha avuto una crescita importante e ci crediamo. Siamo sicuri che avrà offerte dall’estero. Martinelli? Ci dobbiamo pensare bene, è un bell’enigma. Dobbiamo prendere una decisione insieme. Con De Gea cresce, ma bisogna vedere se lui vuole la porta".