Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha commentato la pesante sconfitta subita dalla Fiorentina in casa dell'Inter, in un articolo pubblicato sul proprio giornale.

“Ieri (l'Inter) non aveva bisogno di alzare il ritmo, aspettava il lento, inefficace, inconcludente e quasi sempre inutile palleggio della Fiorentina nella propria metà campo perché sapeva che, con la difesa così alta (dei viola) e con un attacco così rapido (i suoi due esterni e le sue due punte), sarebbe arrivato il momento buono”.

E poi sempre sulla Fiorentina: “La squadra non era stanca, era cotta. Probabilmente avrebbe perso lo stesso anche con qualche cambio in più, ma le dimensioni della sconfitta e l’arrendevolezza dei viola spingono già alle prime riflessioni”.

Infine: “Che il mercato dei viola abbia migliorato squadra e organico non c’è dubbio, ma questo in teoria, perché finora nella pratica i nuovi non hanno aggiunto niente, anzi. Arthur continua a perdere troppi palloni, Nzola e Beltran sono impalpabili, Parisi finora ha giocato pochissimo e Christensen in due partite, pur senza colpe evidenti, ha preso 6 gol”.