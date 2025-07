Non c'è rinnovo in salita che tenga: la Fiorentina Dodô vorrebbe tenerselo a prescindere, forte comunque di un ulteriore biennio che lo lega alla maglia viola.

Sul brasiliano però ci sono gli occhi della Juventus, che vorrebbe coinvolgerlo nel restyling delle fasce, di cui parla Tuttosport: l'esterno viola e Nuno Tavares gli obiettivi. In ogni caso la società viola per il brasiliano vorrebbe non meno di 30 milioni, un muro comunque alto nonostante le difficoltà nei rapporti con lui e il suo entourage negli ultimi mesi.