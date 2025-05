Ci ricordiamo bene di quando la dirigenza viola rivendicò l'aver seguito il percorso di Vincenzo Italiano “fin dai tempi di Trapani” in Serie C (salvo poi scegliere Gattuso, ndr). Una conoscenza approfondita ce l'ha anche il Milan sull'ex tecnico viola, anche perché spesso e volentieri Italiano contro i rossoneri ci ha vinto: tra le tappe determinanti per far scoccare la scintilla anche lo spettacolare 4-3 del novembre 2021. Secondo La Gazzetta dello Sport, la sconfitta subita in finale di Coppa Italia è solo l'ultima delle tappe che ha convinto i rossoneri a metterlo nel mirino per riaprire il nuovo ciclo. Per Italiano dunque, si profila un'altra estate di scelte delicate con il pressing milanista.