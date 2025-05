E se il Como non riscattasse Ikoné? C'è già un club pronto a trattare con la Fiorentina

Chi teme di rivedere ancora Jonathan Ikoné con la maglia della Fiorentina potrà tirare un sospiro di sollievo, stando a quanto rilancia oggi Tuttosport. Il francese infatti potrebbe essere in primo luogo riscattato a 8 milioni dal Como ma anche se ciò non dovesse accadere c'è già un altro club pronto a subentrare ai lariani ed è il Torino. Per il ds Vagnati, Ikoné rappresenta una priorità dopo averlo già cercato a gennaio: lo scambio con Sanabria però non si concretizzò. La Fiorentina insomma potrebbe trovare un altro interlocutore con cui trattare la cessione dell'esterno francese.