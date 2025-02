La Lazio recupera il Napoli nei minuti finali e allunga sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il big match delle 18 dell'Olimpico di Roma tra Lazio e Napoli, terminata 2-2.

La cronaca della gara

La partita assume subito i connotati di un big match, e ai padroni di casa bastano appena sei minuti per sbloccare l'incontro: Isaksen trafigge Meret con un missile dai 25 metri. La risposta dei partenopei arriva appena 6 minuti dopo: McTominay recupera a centrocampo un pessimo rinvio di Provedel, palla a Raspadori che trova l'uno-due vincente con Lukaku e supera il portiere laziale fra le gambe. Questa è solo la prima brutta notizia per la Lazio, che al 27simo minuto perde Castellanos per infortunio. Nel secondo tempo Conte inserisce Politano per Buongiorno, cambiando modulo: scelta vincente perché è proprio lui che fa partire l'azione dell'1-2, un maldestro autogol di Marusic dopo una carambola in area di rigore. La Lazio la pareggia appena tre minuti dopo con una grande rovesciata di Zaccagni, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Poco male, è solo questione di tempo: all'86simo Dia batte Meret col sinistro sul secondo palo e firma il pareggio.

Come cambia la classifica

Napoli che spreca un'occasione d'oro per allungare sull'Inter; Lazio che mette un altro punto di distacco sulla Fiorentina.

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 56, Inter 54, Atalanta 51, Lazio 46, Juventus 43, Fiorentina 42, Bologna* 41, Milan* 38, Roma 34, Udinese 30, Torino 27, Genoa 26, Cagliari 25, Lecce 24, Verona 23, Como 22, Empoli 21, Parma 20, Venezia 16, Monza 13.