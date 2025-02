Marcheschi: "Prorogato il fondo per il professionismo nel calcio femminile. La Fiorentina ha investito nel settore e i risultati si vedono"

Il senatore per Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi è stato intervistato dal PentaSport di Radio Bruno, in merito alla proroga per il 2025 del fondo per il professionismo nel calcio femminile.

“Sono riuscito ad inserire un emendamento a mia firma che prolunga di un anno il precedente fondo, che negli scorsi 3 anni aveva dato 12mln di euro al calcio femminile per trasformarlo in professionistico. Finalmente, le calciatrici hanno uno stipendio che va sui 30mila euro lordi a stagione: non vicine al calcio maschile, ma il sistema funziona perché questa stabilità ha fatto sì che le tesserate siano più che raddoppiate. Questo fa ben sperare nel movimento del calcio femminile"

“Nel mondo ci sono 47 milioni di tifosi di calcio femminile, la Champions femminile ha sempre più seguito e, visto che c'è anche la nostra Fiorentina, voglio sperare sia un veicolo per far conoscere le nostre viola nel mondo. Il presidente Gravina ha preso benissimo la notizia, la politica ha aiutato economicamente la FIGC e auspichiamo sia di aiuto nel finanziare la cultura del calcio femminile: pochi hanno la fortuna di avere un Viola Park, complimenti alla Fiorentina che ci ha creduto e i risultati si vedono, fa onore ai viola”