Amrabat e un futuro ancora decisamente in bilico. La Fiorentina valuta la cessione e c'è una pretendente in Serie A

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, tornato dal prestito al Manchester United, si è ripreso il reparto nella prima gara stagionale a Parma. Tuttavia, il suo futuro è ancora nebuloso e tutt'altro che chiaro. Vietato escludere le possibilità di cessione, magari anche nella stessa Serie A.

Amrabat piace a Conte

Sofyan Amrabat piace molto al Napoli, come riporta il giornalista Fabrizio Romano. Il club ha chiesto informazioni alla Fiorentina per il centrocampista marocchino, gradito da Conte. Rimane uno dei tanti nomi nella lista dei partenopei, che in cima hanno Scott McTominay proprio dello United, le cui richieste non scendono.