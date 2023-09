Il Frosinone schianta il Sassuolo anche grazie all'ex Fiorentina Lirola. Pari tra Monza e Lecce. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminate le partite delle 15 di questa quarta domenica di Serie A. Il Frosinone batte in rimonta il Sassuolo dopo essere andato sotto in casa per 0-2 con la doppietta di Pinamonti. A fine primo tempo il rigore di Cheddira ad accorciare le distanze. Nella ripresa la doppietta di Mazzitelli a portare in vantaggio i padroni di casa per il 3-2. Nel finale il gol dell'ex viola Lirola. Finisce 4-2. Il Frosinone che scavalca momentaneamente la Fiorentina.

A Monza, invece, termina in pareggio tra brianzoli e Lecce. Ad aprire le danze il rigore di Krstovic dopo pochi minuti. Risponde per i padroni di casa il solito Colpani. Nella ripresa rosso diretto per Baschirotto, ma il Monza non riesce andare oltre l'1-1 nonostante la superiorità numerica. Nel finale espulso anche Caldirola per somma di ammonizioni.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 12, Juventus 10, Milan 9, Lecce 8, Napoli 7, Frosinone 7, Verona 6, Atalanta 6, Fiorentina 4, Bologna 4, Torino 4, Genoa 4, Monza 4, Sassuolo 3, Lazio 3, Udinese 3, Cagliari 2, Salernitana 2, Roma 1, Empoli 0.