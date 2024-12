Lunedì alle 18.30 la Fiorentina ospiterà l'Udinese al Franchi, nella penultima giornata del 17simo turno di Serie A. Mentre l'allenatore dell'Udinese, Kosta Runjaic, non ha mai avuto occasione di sfidare i viola nella sua carriera, divisa fra Germania e Polonia, lo stesso non si può dire di Palladino nei confronti dell'Udinese.

Infatti, quando era alla guida del Monza, l'attuale allenatore viola ha incontrato i friulani per 4 volte: in campionato, nella prima stagione, nel girone d'andata c'era ancora Stroppa alla guida dei brianzoli, che persero 1-2. Palladino subentrò a campionato in corso, pareggiando nel girone di ritorno per 2-2. Stagione successiva, risultati identici: due pareggi, un 1-1 e uno 0-0. 3 pareggi su 3 partite di campionato, ma con una curiosità: in tutte e tre le partite segnò Andrea Colpani, che conosce quindi bene la retroguardia friulana e sa come colpirla. L'unica partita di Coppa Italia fra le due compagini, invece, fu vinta da Palladino, che espugnò il Bluenergy Stadium per 2-3.