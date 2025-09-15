L'ex attaccante Ciccio Caputo è intervenuto a Lady Radio per parlare del momento della Fiorentina, con una particolare attenzione al reparto avanzato gigliato.

La partita contro il Napoli

“Contro il Napoli in questo momento è difficile per chiunque - dice Caputo - non mi aspettavo però un risultato così netto. La Fiorentina ha avuto le sue occasioni, ma nel primo tempo i partenopei sono stati più determinati e hanno chiuso la partita. Kean nell'ultima partita ha avuto le sue occasioni, a volte va bene altre no. È un periodo che nella Fiorentina non gli gira nel modo giusto perché in Nazionale ha fatto vedere che è in forma. Con Retegui ha dimostrato di trovarsi a suo agio anche in coppia, ovviamente può fare anche reparto da solo muovendosi con più libertà. Un giocatore come lui può giocare con chiunque davanti, deve solo sbloccarsi e ripartire”.

L'acquisto di Piccoli

Infine una battuta sul nuovo acquisto viola, che Caputo conosce bene: “Con Piccoli ho giocato ad Empoli: é un grande lavoratore che si sbatte tanto per la squadra. Non ha fatto mai tantissimi gol in carriera, ma ha un grandissimo potenziale. Bisogna vedere come si cala nell'ambiente Fiorentina, stando sereno e mettendo le proprie qualità a disposizione della squadra”.