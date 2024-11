Acerbi getta la spugna e dà forfait per Firenze: ancora in bilico altri due big per Inzaghi

Siamo agli sgoccioli per quanto riguarda le decisioni sui calciatori in bilico e una notizia ufficiale da Milano è arrivata in questi minuti: come riportato da Sky Sport infatti, Francesco Acerbi ha lasciato Appiano Gentile dopo gli ultimi test. Segno che per il difensore i tempi per il rientro non sono ancora maturi. Niente Acerbi e forse forfait anche per Carlos Augusto e Frattesi, ma sui due la decisione sarà nota probabilmente al momento dell'uscita della lista convocati.