Kean ha preso quell’aereo e questa è la cosa più importante, non tanto o non solo per Siviglia quanto per il prossimo futuro della Fiorentina. Un mese questo dove i viola si giocheranno tutto e dove il suo centravanti servirà come il pane.

La partita ideale per i viola

Eccoci in Spagna, con la Fiorentina pronta a fare la partita della vita, provando a tenere tutto in ballo per il ritorno ma giocando come sa fare meglio: in contropiede. Il clima non sarà facile, il Betis attaccherà sicuramente a spron battuto fin dall’inizio, ecco che per la squadra di Palladino dal punto di vista tattico potrebbe diventare davvero la partita ideale.

Giocheranno chiaramente i migliori, con il sogno di arrivare alla partita di ritorno di Firenze con un bel punteggio in mano. Poi, ma soltanto poi, si penserà allo scontro diretto di Roma. Tre partite in otto giorni che varranno l’intera stagione. Lo sa l’allenatore, lo sa la squadra, lo sa Firenze che seguirà i suoi calciatori con il calore di sempre sperando in un’altra finale, magari questa volta da vincere. Poi tra una settimana si tireranno le somme.

Nove undicesimi chiamati agli straordinari

Dal punto di vista della formazione tutto deciso senza calcoli. Prima Siviglia, poi Roma, poi Firenze. Fondamentalmente, nove undicesimi saranno sempre presenti, salvo sorprese. Ci siamo, arriva il momento piu bello della stagione. Ed essere qui a giocarselo è un qualcosa che fa bene a tutti. Commisso compreso che, dopo anni di Fiorentina, sogna di tirare su la rete con qualcosa dentro. Che possa essere l’anno buono?