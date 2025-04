Il giorno della ritorno alla normalità. Ieri Moise Kean si è ripresentato al Viola Park e ha ripreso la sua vita da atleta.

La telefonata di Commisso e l'abbraccio dei compagni

Prima ancora però c'è stata una telefonata del presidente, Rocco Commisso dagli Stati Uniti, che ha voltuo esprimergli la sua vicinanza, e anche l'abbraccio di Raffaele Palladino e di tutto il gruppo.

Disponibilità ad esserci

Kean ha parlato con il tecnico e gli ha dato la disponibilità ad esserci alla prossima partita di Conference League contro il Betis Siviglia. E salvo sorpresissime il giocatore verrà convocato per questa partita. Quanto alla sua presenza in campo invece…dipenderà da tanti fattori, non ultimo in che condizioni sosterrà la rifinitura di oggi, ma non è certo da escludere a priori.