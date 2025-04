Si è rivisto oggi al Viola Park Moise Kean, attaccante della Fiorentina rientrato in giornata a Firenze dopo la permanenza a Parigi per motivi personali. L'attaccante viola, come riporta Radio Bruno, dopo essere atterrato in città questa mattina si è recato al centro sportivo dove ha avuto un colloquio con Palladino.

Successivamente l'attaccante viola ha ricevuto la chiamata del presidente viola Rocco Commisso, il quale gli ha comunicato tutta la sua vicinanza dopo un periodo non facile per il numero 20 viola. Poi il lavoro in palestra, con Kean che oggi è rimasto all'interno delle strutture del Viola Park senza toccare il pallone. Domani si rivedrà l'attaccante viola anche con la palla tra i piedi.

Secondo quanto riporta l'emittente, l'attaccante viola, nonostante il periodo, si sarebbe ritagliato alcune ore della sua permanenza parigina per lavorare in palestra da solo.