Kean è tornato ad allenarsi al Viola Park. Ed è arrivata la chiamata di Commisso dagli USA al bomber viola - VIDEO

Moise Kean è tornato ad allenarsi al Viola Park! Una bella notizia per la Fiorentina e per l'attaccante gigliato, che ha passato a Parigi gli ultimi giorni per problemi familiari e saltando le due gare di campionato contro Cagliari ed Empoli.

L'attaccante azzurro ha svolto oggi pomeriggio un allenamento differenziato dopo essere rimasto lontano dal campo da gioco nell'ultima settimana. Il presidente Rocco Commisso lo ha chiamato dagli USA per rincuorarlo dopo il brutto momento passato e per fargli sentire tutta la sua vicinanza.