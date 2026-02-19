Siemieniec: "Abbiamo avuto il controllo della partita a lungo. Abbiamo giocato meglio ma non abbiamo la loro qualità"

L'allenatore dello Jagiellonia, Adrian Siemieniec, esce con le ossa rotte, al pari della sua squadra, dall'andata del play off di Conference League, giocato contro la Fiorentina.

“Ho sentimenti contrastanti sul primo tempo - ha detto - perché avevamo il controllo della partita, ma possiamo giocare meglio. È così che ho percepito dall'esterno. Ci è mancato slancio, siamo stati troppo conservativi in ​​molte situazioni. Abbiamo avuto controllo, più possesso palla, ma non abbiamo creato occasioni nel primo tempo; siamo stati troppo pochi in area di rigore. Non abbiamo sfruttato abbastanza i primi 45 minuti”.

Poi ha aggiunto: "Per quanto riguarda il secondo tempo, sono state le qualità individuali dell'avversario e i nostri errori a decidere la gara. Anche se giochi meglio ma non segni o apri le marcature, non puoi illuderti che un avversario con quella qualità non rappresenti una minaccia per 90 minuti. E nel loro caso, non ci è voluto molto per segnare: tre calci piazzati e tre gol. Questo è il calcio, alla fine. Conta chi segna, non chi gioca meglio".

Mandragora ha in pratica deciso la gara col suo gol su punizione: “Ha confermato la sua qualità - ha detto in proposito Siemieniec - Ha segnato in modo brillante. Probabilmente è per questo che gioca a questo livello, in questa squadra. Questo risultato rende molto difficile per noi lottare per il passaggio del turno, e certamente non rispecchia appieno l'andamento della partita. Ma alla fine, la qualità è fondamentale, e la Fiorentina ha mostrato più qualità”.