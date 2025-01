Dallo sballo allo stallo: Quei milioni di euro che impediscono di chiudere l'affare

Un esterno d'attacco, possibilmente mancino. E' questa una tipologia di giocatore che la Fiorentina sta cercando nel corso di questo mercato invernale.

Da qui è nata la trattativa per il brasiliano del Botafogo, pallone d'oro sudamericano, Luiz Henrique.

Distanza economica

Un'operazione questa che sta vivendo una fase stallo legata alla distanza economica che ancora c'è tra il suo club di appartenenza e quello di proprietà di Rocco Commisso.

Il Botafogo continua a chiedere trenta milioni di euro per il suo cartellino, mentre i viola, pur avendo rilanciato, sono arrivati a poco più di venti milioni di euro, bonus compresi. Un fatto non da poco che continua a fare la differenza, più che la concorrenza di squadre della Premier League.

Italia ok, ma…

Il giocatore, per quanto è dato sapere, verrebbe volentieri a giocare in Italia, ma senza l'accordo tra le due società questo non è certamente possibile.