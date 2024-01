Pruzzo: "Vargas e Kean hanno segnato un gol in due, lasciamo perdere. Scambierei Barak con Ostigard e alla Juventus chiederei Soulé"

Storico bomber della Serie A ed ex attaccante anche della Fiorentina, Roberto Pruzzo a Lady Radio ha espresso il suo punto di vista su varie situazioni di casa viola.

“La Fiorentina in classifica deve guardarsi soprattutto da Lazio e Atalanta, ma non escludo il Napoli che potenzialmente è tra le più forti. Con l'Udinese è mancata qualità in mezzo al campo. I nomi sul mercato? Vargas ha segnato appena una rete, lascerei perdere in generale le piste estere. Kean 0 gol fatti e alla Juve non gioca, vuole andare ad avere spazio per ottenere l'europeo. Fatico a trovare un identikit che possa funzionare. Certo, Faraoni è utile e tecnicamente il miglior terzino della Fiorentina, forse. Beltran sta facendo molto bene adesso”.

‘Andrei a chiedere un attaccante alla Juventus’

“Barak? Ipotizzando uno scambio con Ostigard col Napoli potrebbe essere un'operazione da fare per la Fiorentina. Se c'è l'opportunità di prendere il centrale norvegese ci penserei. Il ceco non trova spazio neppure senza Gonzalez e con Bonaventura in calo. Serve trovare un'alternativa a Bonaventura. Andrei a chiedere Soulè in prestito al Frosinone alla Juventus, tenterei di prendere l'argentino. Ha qualità e potrebbe agire assieme ad un altro attaccante”.