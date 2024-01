A Lady Radio ha parlato l'ex difensore gigliato Roberto Galbiati che si è soffermato su tanti aspetti dell'attualità della Fiorentina, dal campo al mercato.

‘Sfida aperta col Napoli, su Ngonge dico che…’

“Se la Fiorentina avesse voluto Ngonge a tutti i costi sarebbe andata a fare la guerra al Napoli, a quanto pare non era così interessata. Non avrebbe cambiato la vita alla squadra, sarebbe stato un calciatore in più e le cifre di cui si parla per lui sono alte. Faraoni è utile, comprare per comprare non serve, meglio restare così come si è, il calciatore che ti cambia la vita non lo trovi adesso. Col Napoli in Supercoppa prevedo una gara aperta, il vantaggio partenopeo è quello di avere un calciatore come Kvaratskhelia che se in giornata è imprendibile per tutti. Non mi priverei di Barak, che piace ai partenopei".

‘La Fiorentina deve tornare a giocare tutta la partita’

“Il palo di Bonaventura fa essere un po’ rammaricati ma la Fiorentina da prima di Natale ha sempre giocato un tempo sì e uno no e le cose non possono sempre girare bene come accaduto con Verona e Torino, con Terracciano protagonista e la difesa che aveva concesso molto. Anche a Sassuolo la squadra è stata costretta a rincorrere; va bene che manca Gonzalez, è andato via Kouame in Coppa d’Africa, che però non è mica Osimhen. Non ci si può permettere di giocare metà gara, al di là delle difficoltà. Se l’approccio è sbagliato non dipende dai calciatori a disposizione”.