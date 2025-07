Flachi: "Pioli dovrà valutare molte situazioni al suo arrivo. Gudmundsson se sta bene può giocare ovunque. Con Dzeko…”

Questo pomeriggio l'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di fare il punto della situazione in casa viola.

“Penso che Pioli avrà un occhio di riguardo per alcune situazioni, e mi riferisco a coloro che rientrano dai tanti prestiti e quelli ancora dal futuro in bilico. Poi la Fiorentina è sicuramente partita molto forte sul mercato comprando due ottimi profili italiani e un giocatore d’esperienza come Dzeko. Piano piano sta pianificando la stagione, ma sono convinto che farà ancora altro. Molto pero dipende, come sappiamo, dalle scelte di alcuni giocatori, e mi riferisco soprattutto a Kean e Dodo, e quelle che saranno le scelte dell’allenatore”.

Ha poi parlato del centrocampo: “Fazzini-Gudmundsson-Fagioli insieme? Se sono bravi e si sacrificano credo che sia una soluzione percorribile, quelli bravi vanno fatti giocare. Anche perchè quando si ha qualità si ha piu possibilità di tenere il possesso della palla. Sicuramente servirà mettergli accanto un giocatore di sacrificio, che possa dare un contributo in fase difensiva. Le soluzioni sul mercato ci sono, la possibilità che vengano a Firenze c’è, credo che si possa creare una buona Fiorentina”.

Ha anche aggiunto: “Credo che l’impronta di base ci sia già, basta aggiungere soltanto qualche ingranaggio e il meccanismo potrebbe portare a grandi risultati. Penso che possano coesistere, Gudmundsson se sta bene fisicamente e mentalmente può fare grandi cos, può arrivare anche a dare una mano in mezzo al campo. Si deve mettere a posto qualcosa a centrocampo, e nei giorni scorsi sono usciti dei grandi nomi, serve soltanto tempo”.

Ha poi commentato l’ufficialità di Dzeko, e l’intesa che può trovare con Kean: “L’intesa tra i due si può allenare, per far bene entrambi devono conoscere le caratteristiche reciproche, è l’allenamento a fare la differenza. Bisogna poi vedere con che modulo vorrà giocare Pioli, l’importante è che giochino sempre l’uno per l’altro senza rivalità“.