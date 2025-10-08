Rabiot: "Folle giocare Milan-Como in Australia”. E De Siervo gli risponde: “Deve avere rispetto dei soldi che guadagna”

Botta e risposta tra il centrocampista del Milan Adrien Rabiot e il Presidente della Lega Serie A Luigi De Siervo in merito a Milan-Como, che si giocherà a Perth, in Australia.

Rabiot a Le Figaro ha attaccato la decisione dell'UEFA

"Milan-Como a Perth? Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como… in Australia! E completamente folle. Ma si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. E pazzesco fare cosi tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre.”

De Siervo ha risposto duramente al francese, come riporta Tuttomercatoweb

“Ha ragione, ma si scorda che come tutti i giocatori è pagato milioni di euro per svolgere un’attività: ovvero quella di giocare a calcio. E come tale dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna, assecondando il volere del proprio datore di lavoro, in questo caso il Milan, che ha spinto perché si potesse giocare all’estero. La salute dei giocatori è un tema centrale, ma questo è un qualcosa non impossibile, anche perché è un fatto eccezionale.”