Graziani: "Senza i gol degli attaccanti la Fiorentina non può mantenere questa classifica. Ma il problema non sono Beltran e Nzola"

L'ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Non ho capito perché a Roma Italiano non ha messo le due punte, soprattutto nel finale quando i giallorossi erano stanchi e in nove. Conference League? Domani si può giocare per vincere anche facendo un pizzico di turnover. Non esistono gare facili, neanche quando il pronostico è favorevole”.

E poi sugli attaccanti: “Il problema non sono Beltran e Nzola, ma il modo in cui vengono utilizzati. Io sono convinto che insieme farebbero molto meglio. Italiano ha detto che il doppio attaccante può essere una soluzione praticabile, e francamente spero che accada. Anche perché, se gli attaccanti non segnano, la Fiorentina può scordarsi di mantenere una classifica del genere”.

Infine su Parisi: “Non sono preoccupato per la sua situazione. Ha vissuto un momento difficile giocando fuori ruolo, con una flessione fisica e caratteriale. Ma sono cose che, a quell'età, servono per crescere e migliorare”.