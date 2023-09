A Radio Radio ha parlato il giornalista Stefano Agresti, intervenendo sul tema arbitri dopo che per il derby della Madonnina tra Inter e Milan è stato designato Simone Sozza, direttore milanese. Queste le sue parole:

“Un bel segnale, viviamo in un periodo nel quale non possiamo ancora pensare a queste cose. C’è stato un periodo in cui gli arbitri di Firenze, che ovviamente non potevano arbitrare la Fiorentina, erano tutti tifosi della Juventus. Non è importante la provenienza, è il fatto che sia molto giovane e con poche partite in Serie A. Il problema del designatore Rocchi è proprio il non avere quasi nessun arbitro affidabile tra gli esperti”.

